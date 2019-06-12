В Донецкой области дома мирных жителей попали под обстрел - ОБСЕ

"На юго-восточной окраине Чермалыка наблюдатели видели 2 отверстия в одноэтажном здании на ул Набережной, 62: в северной наружной стене и во внешней оконной раме на той же стороне здания. Они также заметили, что пуля задела по касательной кучу кирпича, составленную перед упомянутым окном. По их оценке, все повреждения возникли недавно в результате огня из стрелкового оружия", - говорится в отчете.

Также, женщина, которая представилась владелицей этого дома, сообщила членам патруля Миссии о том, что услышала огонь из стрелкового оружия, когда вечером 4 июня была дома вместе с мужем.



Кроме того, примерно в 10 м к югу от одноэтажного дома на ул Набережной, 60, расположенного на расстоянии около 60 м к югу от упомянутого выше дома, команда СММ видела отверстие в южной наружной стене сарая.



"По оценке наблюдателей, повреждения образовалось недавно в результате огня из стрелкового оружия. Мужчина (60-70 лет), который представился владельцем этого дома, сообщил о том, что слышал огонь из стрелкового оружия ночью 8 июня, когда был дома", - говорится в сообщении.

Напомним, беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" возле жилого дома в оккупированной Новогригорьевке.