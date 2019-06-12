ОБСЄ знову зафіксувала російський "Торн" на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Безпілотник СММ ОБСЄ виявив сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби “Торн” біля житлового будинку в окупованій Новогригорівці. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
“8 червня БПЛА СММ малого радіуса дії знову зафіксував комплекс радіоелектронної боротьби “Торн” на шасі вантажівки (“КамАЗ”), що стояв біля житлового будинку в н. п. Новогригорівка (61 км на північний схід від Донецька)”, - йдеться у звіті.
Окрім того, спостерігачі зафіксували на окупованих територіях бойову броньовану машину поблизу н. п. Калинове (60 км на захід від Луганська), 5 БТР і 2 зенітні гармати, а також, імовірно, дві позиції для ведення вогню з гармат по повітряних цілях у Бойківському, "у зоні, де згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено".
Нагадаємо, Україна в ОБСЄ засудила постачання РФ сучасної зброї на Донбас.