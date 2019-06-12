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ОБСЄ знову зафіксувала російський "Торн" на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Безпілотник СММ ОБСЄ виявив сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби “Торн” біля житлового будинку в окупованій Новогригорівці. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

ОБСЄ знову зафіксувала російський "Торн" на Донбасі

“8 червня БПЛА СММ малого радіуса дії знову зафіксував комплекс радіоелектронної боротьби “Торн” на шасі вантажівки (“КамАЗ”), що стояв біля житлового будинку в н. п. Новогригорівка (61 км на північний схід від Донецька)”, - йдеться у звіті.

Окрім того, спостерігачі зафіксували на окупованих територіях бойову броньовану машину поблизу н. п. Калинове (60 км на захід від Луганська), 5 БТР і 2 зенітні гармати, а також, імовірно, дві позиції для ведення вогню з гармат по повітряних цілях у Бойківському, "у зоні, де згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року розміщення важкого озброєння та військової техніки заборонено".

Нагадаємо, Україна в ОБСЄ засудила постачання РФ сучасної зброї на Донбас.

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