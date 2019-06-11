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Україна в ОБСЄ засудила постачання РФ сучасної зброї на Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 червня. УНН. Переносну станцію розвідки "Кредо-М1" зафіксувала спеціальна моніторингова місія ОБСЄ під Первомайськом. Україна засуджує черговий факт постачання Росією сучасної зброї на окуповані території Донбасу. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення постійного представництва України при міжнародних організаціях у Відні у Twitter.

Україна в ОБСЄ засудила постачання РФ сучасної зброї на Донбас

"6 червня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ знову зафіксувала переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1", цього разу в окупованому Росією населеному пункті Первомайськ. Засуджуємо черговий факт постачання Росією сучасної зброї на окуповані території Донбасу", - вказали у місії України при ОБСЄ та інших організаціях у Відні.

Водночас у щоденному звіті СММ ОБСЄ станом на вечір 7 червня вказано: "Місія зафіксувала 1 переносну станцію наземної розвідки (ПСНР-9 "Кредо-М1") на західній околиці населеного пункту Первомайськ (58 км на захід від Луганська)".

Нагадаємо, за даними розвідки, окупанти приховано завозять нові партії зброї та боєприпасів на Донбас.

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