ОБСЕ снова зафиксировала российский "Торн" на Донбассе

"8 июня БПЛА СММ малого радиуса действия снова зафиксировал комплекс радиоэлектронной борьбы" Торн "на шасси грузовика ("КамАЗ"), который стоял возле жилого дома в н. п. Новогригорьевка (61 км северо-восточнее Донецка)", - говорится в отчете.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали на оккупированных территориях боевую бронированную машину вблизи н. п. Калиново (60 км к западу от Луганска), 5 БТР и 2 зенитные пушки, а также, вероятно, две позиции для ведения огня из пушек по воздушным целям в Бойковском, "в зоне, где согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено".

Напомним, Украина в ОБСЕ осудила поставки РФ современного оружия на Донбасс.