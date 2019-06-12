ОБСЕ снова зафиксировала российский "Торн" на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Беспилотник СММ ОБСЕ обнаружил современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Торн" возле жилого дома в оккупированной Новогригорьевке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
"8 июня БПЛА СММ малого радиуса действия снова зафиксировал комплекс радиоэлектронной борьбы" Торн "на шасси грузовика ("КамАЗ"), который стоял возле жилого дома в н. п. Новогригорьевка (61 км северо-восточнее Донецка)", - говорится в отчете.
Кроме того, наблюдатели зафиксировали на оккупированных территориях боевую бронированную машину вблизи н. п. Калиново (60 км к западу от Луганска), 5 БТР и 2 зенитные пушки, а также, вероятно, две позиции для ведения огня из пушек по воздушным целям в Бойковском, "в зоне, где согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено".
Напомним, Украина в ОБСЕ осудила поставки РФ современного оружия на Донбасс.