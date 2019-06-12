На Донеччині будинки мирних жителів потрапили під обстріли – ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. На південно-східній околиці Чермалика Донецької області спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні зафіксували пошкодження будинків мирних жителів в наслідок обстрілів. Про це йдеться в оперативному звіті СММ ОБСЄ, передає УНН.
"На південно-східній околиці Чермалика спостерігачі бачили 2 отвори в одноповерховому будинку на вул Набережній, 62: у північній зовнішній стіні та в зовнішній віконній рамі на тій же стороні будівлі. Вони також помітили, що куля зачепила по дотичній купу цегли, складену перед згаданим вікном. За їхньою оцінкою, усі пошкодження виникли нещодавно в результаті вогню зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті.
Також, жінка, яка представилась власницею цього будинку, повідомила членам патруля Місії про те, що почула вогонь зі стрілецької зброї, коли ввечері 4 червня була вдома разом із чоловіком.
Окрім того, приблизно за 10 м на південь від одноповерхового будинку на вул Набережній, 60, розташованого на відстані близько 60 м на південь від згаданого вище будинку, команда СММ бачила отвір у південній зовнішній стіні сараю.
"За оцінкою спостерігачів, пошкодження утворилось недавно в результаті вогню зі стрілецької зброї. Чоловік (60–70 років), який представився власником цього будинку, повідомив про те, що чув вогонь зі стрілецької зброї вночі 8 червня, коли був удома", -йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, безпілотник СММ ОБСЄ виявив сучасний російський комплекс радіоелектронної боротьби “Торн” біля житлового будинку в окупованій Новогригорівці.