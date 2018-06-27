В Донецкой области боевики обстреляли населенный пункт, есть раненые

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 20523 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102033 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 117456 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 137881 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 143632 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 181425 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156763 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143023 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130667 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 191991 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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В Донецкой области боевики обстреляли населенный пункт, есть раненые

В Донецкой области боевики обстреляли населенный пункт, есть раненые

Киев  •  УНН

 • 10839 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Донецкой области в результате обстрела боевиками города Зализное, ранены двое жителей. Об этом сообщила пресс-службе полиции Донецкой области, передает УНН.

"Известно, что боевики открыли минометный огонь по населенному пункту сегодня около 16:00. Пострадавшие находились в это время во дворе дома по улице Каспийской. У мужчины - ранения руки, женщине осколком травмированы спину. В доме напротив поврежден забор", - говорится в сообщении

Мужчину 1951 года и женщину 1958 года доставляют в больницу. На месте работают следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции и военные.

Напомним, незаконные вооруженные формирования в течение текущих суток совершили 9 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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