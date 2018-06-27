На Донеччині бойовики обстріляли населений пункт, є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. В Донецькій області внаслідок обстрілу бойовиками міста Залізне, поранено двох мешканців. Про це повідомила прес-службі поліції Донецької області, передає УНН.
“Відомо, що бойовики відкрили мінометний вогонь по населеному пункту сьогодні близько 16:00. Потерпілі знаходилися в цей час у дворі будинку по вулиці Каспійській. У чоловіка — поранення руки, жінці осколком травмовано спину. У помешканні навпроти пошкоджено паркан”, — йдеться в повідомлені
Чоловіка 1951 року народження та жінку 1958 року народження доправляють до лікарні. На місці працюють слідчо-оперативна група Торецького відділення поліції та військові.
Нагадаємо, незаконні збройні формування упродовж поточної доби здійснили 9 обстрілів позицій Збройних сил України на Донбасі.