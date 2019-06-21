В Донецкой области без водоснабжения остались несколько городов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Вследствие остановки подачи воды по водопроводу, без централизованного водоснабжения остается населения г. Торецк, г. Железный пгт. Северное и пгт. Южное. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Донецкой области.
20 июня в 11:00 в Главное управление поступила информация от КП "Вода Донбасса" о том, что прекращена подача воды по водопроводу "Горловка-Торецк" диаметром 900 мм для проведения ремонтных работ на водопроводе.
По состоянию на 15:00 20 июня спасатели Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области доставили жителям населенных пунктов, которые остались без водоснабжения 20,4 тонн технической воды и 11,7 тонн питьевой воды.
От Главного управления привлекалось 10 человек личного состава и 5 единиц техники.
Напомним, в Донецкой области возникли перебои с водой в нескольких городах из-за аварии на водопроводе.