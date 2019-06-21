На Донеччині без водопостачання залишилися кілька міст
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Внаслідок зупинки подачі води по водогону, без централізованого водопостачання залишається населення м. Торецьк, м. Залізне смт. Північне та смт. Південне. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Донецькій області.
20 червня об 11:00 до Головного управління надійшла інформація від КП “Вода Донбасу” про те, що припинено подачу води по водогону “Горлівка-Торецьк” діаметром 900 мм для проведення ремонтних робіт на водогоні.
Станом на 15:00 20 червня рятувальники Головного управління ДСНС України у Донецькій області доставили мешканцям населених пунктів, що залишились без водопостачання 20,4 тон технічної води та 11,7 тон питної води.
Від Головного управління залучалось 10 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.
Нагадаємо, на Донеччині виникли перебої з водою у кількох містах через аварію на водогоні.