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На Донеччині без водопостачання залишилися кілька міст

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 червня. УНН. Внаслідок зупинки подачі води по водогону, без централізованого водопостачання залишається населення м. Торецьк, м. Залізне смт. Північне та смт. Південне. Про це повідомляє УНН з посиланням на Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

На Донеччині без водопостачання залишилися кілька міст

20 червня об 11:00 до Головного управління надійшла інформація від КП “Вода Донбасу” про те, що припинено подачу води по водогону “Горлівка-Торецьк” діаметром 900 мм для проведення ремонтних робіт на водогоні.

Станом на 15:00 20 червня рятувальники Головного управління ДСНС України у Донецькій області доставили мешканцям населених пунктів, що залишились без водопостачання 20,4 тон технічної води та 11,7 тон питної води.

Від Головного управління залучалось 10 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

Нагадаємо, на Донеччині виникли перебої з водою у кількох містах через аварію на водогоні.

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