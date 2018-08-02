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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 18916 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 79905 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 119298 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 127153 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 166520 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 152414 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 140354 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 130353 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118299 просмотра

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В Донецкой области автомобиль врезался в бетонную стелу: водитель погиб

Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 августа. УНН. Сегодня утром на автодороге Селидово-Горняк-Максимильяновка легковушка столкнулась с бетонной стелой. От полученных телесных повреждений водитель автомобиля погиб. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Селидовского отделения полиции около 10:30. Во время осмотра места происшествия было установлено, что автомобиль "ВАЗ 21099" столкнулся с бетонной стелой при въезде в Цукурино. В результате лобового столкновения 41-летний водитель легковушки погиб на месте", - отметили в пресс-службе Покровского отдела полиции.

По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Напомним, в г. Вишневое Киевской области произошло ДТП с участием трех маршрутных такси. В результате аварии пострадали двое водителей и двое пассажиров.

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