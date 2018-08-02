В Донецкой области автомобиль врезался в бетонную стелу: водитель погиб
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 2 августа. УНН. Сегодня утром на автодороге Селидово-Горняк-Максимильяновка легковушка столкнулась с бетонной стелой. От полученных телесных повреждений водитель автомобиля погиб. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.
"Сообщение об аварии поступило в дежурную часть Селидовского отделения полиции около 10:30. Во время осмотра места происшествия было установлено, что автомобиль "ВАЗ 21099" столкнулся с бетонной стелой при въезде в Цукурино. В результате лобового столкновения 41-летний водитель легковушки погиб на месте", - отметили в пресс-службе Покровского отдела полиции.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Напомним, в г. Вишневое Киевской области произошло ДТП с участием трех маршрутных такси. В результате аварии пострадали двое водителей и двое пассажиров.