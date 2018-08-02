На Донеччині автівка врізалася у бетонну стелу: водій загинув

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сьогодні вранці на автодорозі Селидове-Горняк-Миксиміл'янівка легковик зіткнувся з бетонної стелою. Від отриманих тілесних ушкоджень водій автомобіля загинув. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Донецькій області, передає УНН.

"Повідомлення про аварію надійшло до чергової частини Селидівського відділення поліції близько 10:30. Під час огляду місця події було встановлено, що автомобіль "ВАЗ 21099" зіткнувся з бетонною стелою при в'їзді до Цукуриного. У результаті лобового зіткнення 41-річний водій легковика загинув на місці", - зазначили у прес-службі Покровського відділу поліції.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами)КК України.

Нагадаємо, у м.Вишневе Київської області сталася ДТП за участі трьох маршрутних таксі. У результаті аварії постраждали двоє водіїв і двоє пасажирів. 

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