На Донбассе уменьшат количество блокпостов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. В Донецкой и Луганской областях уменьшат количество блокпостов. Об этом заместитель Председателя Нацполиции Константин Бушуев сообщил во время совместного брифинга задействованных в операции Объединенных сил подразделений и ведомств, передает УН Н со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
"Их количество будет уменьшено. А порядок пропуска на блокпостах будет отрегулирован в соответствии с решением, которые будут приняты командованием ООС", - сообщил Бушуев.
По его словам, пересмотр формата работы блокпостов, прежде всего, направлен на уменьшение социальной напряженности, возникавшей в связи с проверками на стоп-контроле, которые фактически не выполняют функций, связанных с обеспечением обороны или национальной безопасности.
Напомним, все кадровые вопросы руководителей военно-гражданских администраций будут согласовываться с руководителем Объединенного оперативного командования.