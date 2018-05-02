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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Донбассе уменьшат количество блокпостов

Киев • УНН

 • 14977 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. В Донецкой и Луганской областях уменьшат количество блокпостов. Об этом заместитель Председателя Нацполиции Константин Бушуев сообщил во время совместного брифинга задействованных в операции Объединенных сил подразделений и ведомств, передает УН Н со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

На Донбассе уменьшат количество блокпостов

"Их количество будет уменьшено. А порядок пропуска на блокпостах будет отрегулирован в соответствии с решением, которые будут приняты командованием ООС", - сообщил Бушуев.

По его словам, пересмотр формата работы блокпостов, прежде всего, направлен на уменьшение социальной напряженности, возникавшей в связи с проверками на стоп-контроле, которые фактически не выполняют функций, связанных с обеспечением обороны или национальной безопасности.

Напомним, все кадровые вопросы руководителей военно-гражданских администраций будут согласовываться с руководителем Объединенного оперативного командования.

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