На Донбассе уменьшат количество блокпостов

"Их количество будет уменьшено. А порядок пропуска на блокпостах будет отрегулирован в соответствии с решением, которые будут приняты командованием ООС", - сообщил Бушуев.

По его словам, пересмотр формата работы блокпостов, прежде всего, направлен на уменьшение социальной напряженности, возникавшей в связи с проверками на стоп-контроле, которые фактически не выполняют функций, связанных с обеспечением обороны или национальной безопасности.

Напомним, все кадровые вопросы руководителей военно-гражданских администраций будут согласовываться с руководителем Объединенного оперативного командования.