На Донбасі зменшать кількість блокпостів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Донецькій і Луганській областях зменшать кількість блокпостів. Про це заступник Голови Нацполіції Костянтин Бушуєв повідомив під час спільного брифінгу задіяних в операції Об'єднаних сил підрозділів та відомств, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції.
"Їхню кількість буде зменшено. А порядок пропуску на блокпостах буде відрегульований відповідно до рішення, які будуть прийняті командуванням ООС", - повідомив Бушуєв.
За його словами, перегляд формату роботи блокпостів, передусім, спрямований на зменшення соціальної напруги, що виникала у зв’язку з перевірками на стоп-контролях, які фактично не виконують функцій, пов’язаних із забезпеченням оборони чи національної безпеки.
Нагадаємо, всі кадрові питання щодо керівників військово-цивільних адміністрацій будуть погоджуватись з керівником Об’єднаного оперативного командування.