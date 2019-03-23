На Донбассе погиб военный из Черниговской области

"22 марта 2019 военнослужащий военной службы по контракту старший сержант Денисов Николай Витальевич, начальник группы охраны и патрульно-постовой службы взвода охраны и патрульно-постовой службы роты ВСП Черниговского ЗВ ВСП, трагически погиб во время командировки в военной комендатуры города Константиновка Донецкой области. Расследование всех обстоятельств гибели продолжается. Николай Витальевич Денисов начал службу в 2014 году добровольцем в 13 батальоне территориальной обороны. Участвовал в обороне города Дебальцево, а был награжден орденом "За мужество". В 2015 году сознательно принял решение продолжить службу и был призван Черниговским городским военкоматом в ряды военных правоохранителе ", - сообщила Военная служба.



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