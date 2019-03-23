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На Донбасі загинув військовий з Чернігівської області

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. На Донбасі в п'ятницю, 22 березня, загинув український військовослужбовець Микола Денисов. Про це в соцмережі Facebook повідомляє Військова служба правопорядку у Збройних силах України, передає УНН. 

На Донбасі загинув військовий з Чернігівської області

"22 березня 2019 року військовослужбовець військової служби за контрактом старший сержант ДЕНИСОВ Микола Віталійович, начальник групи охорони та патрульно-постової служби взводу охорони та патрульно-постової служби роти ВСП Чернігівського ЗВ ВСП, трагічно загинув під час відрядження до військової комендатури міста Констянтинівка, Донецької області. Розслідування всіх обставин загибелі триває. Микола Віталійович Денисов розпочав службу в 2014 році добровольцем в 13 батальйоні територіальної оборони. Брав участь в обороні міста Дебальцево, за що був нагороджений орденом "За мужність". В 2015 році свідомо прийняв рішення продовжити службу та був призваний Чернігівським міським військкоматом до лав військових правоохоронців", - повідомила Військова служба. 

Як повідомляв УНН, у зоні операції Об’єднаних сил під час виконання завдання загинув військовий медик Володимир Маркевич.

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