На Донбассе погибли двое украинских военных - ООС

В частности, днем ​​враг открывал прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Золотое, Майское, Красногоровка, Старогнатовка, Гнутово и Лебединское.

Опорные пункты наших войск вблизи Майского были обстреляны из минометов 120-го калибра, а позиции у Гнутово - из минометов калибра 82 мм. Кроме того, по защитниках Крымского и Майского враг вел огонь из вооружения боевых машин пехоты, а по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Золотое и Гнутово - из противотанковых ракетных комплексов. Также по защитникам Гнутово велся снайперский огонь. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранение на позиции в районе Бахмутской трассы.

Сообщается, что во время выполнения боевой задачи на Донецком направлении двое военнослужащих Объединенных сил вследствие срабатывания враждебного взрывного устройства погибли.

Ситуация в районе проведения операции остается под контролем Объединенных сил.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 39 раз открывали огонь по позициям наших войск.