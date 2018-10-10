На Донбасі загинули двоє українських військових - ООС

Зокрема, вдень ворог відкривав прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Золоте, Травневе, Красногорівка, Старогнатівка, Гнутове та Лебединське.

Опорні пункти наших військ поблизу Травневого були обстріляні з мінометів 120-го калібру, а позиції біля Гнутового – з мінометів калібру 82 мм. Крім того, по захисниках Кримського та Травневого ворог вів вогонь з озброєння бойових машин піхоти, а по позиціях Об'єднаних сил в районі населених пунктів Золоте та Гнутове – з протитанкових ракетних комплексів. Також по оборонцях Гнутового вівся снайперський вогонь. Один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранень на позиції в районі Бахмутської траси.

Повідомляється, що під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку двоє військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок спрацювання ворожого вибухового пристрою загинули.

Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем Об’єднаних сил.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.