На Донбассе зафиксировали признаки использования запрещенного лазерного оружия наемниками

"К сожалению, история повторяется: российские войска продолжают применять на Донбассе запрещенное лазерное оружие. Об этом красноречиво свидетельствует характер повреждений зрения у нашего военнослужащего, пострадавшего от непонятной вспышки, когда наблюдал за временно оккупированной территорией в биноколь..." - сообщил О.Слободян.

Как разъяснили в пресс-службе Госпогранслужбы, один из пограничников был ослеплен лучом, осуществляя наблюдение через оптические приборы на контрольном посту "Марьинка" несколько дней назад. По данным ведомства, луч использовали со стороны временно оккупированной территории.

"В результате этого военнослужащий получил поражения органа зрения, в частности ожог сетчатки глаза. Установленный медицинский диагноз и характер поражения позволяют сделать вывод о возможном применении противником излучателей света большой мощности, так называемых ослепляющих лазеров. На данный момент военнослужащий госпитализирован в Главный военно-медицинский клинический центр Госпогранслужбы для специализированного лечения", - рассказали в ведомстве.

В Госпогранслужбе заявили, что в районе проведения АТО уже не первый раз зафиксировали признаки использования российскими наемниками запрещенного лазерного оружия специального назначения. В июле 2016 года, по информации ведомства, во время несения службы на этом же направлении аналогичные поражения органов зрения получили трое военнослужащих Краматорского пограничного отряда. Они вели наблюдение за российско-террористическими войсками, используя оптические приборы.

"Информация о возможном использовании противником лазерного оружия доведена до ВС Украины и представителей международных и правозащитных организаций", - добавили в ведомстве.

Напомним, в зоне АТО исчез военнослужащий.