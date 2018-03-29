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На Донбасі зафіксували ознаки використання забороненої лазерної зброї найманцями

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Російські війська продовжують застосовувати на Донбасі заборонену лазерну зброю, про що свідчить характер ушкоджень зору в українського військовослужбовця. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"На жаль, історія повторюється: російські війська продовжують застосовувати на Донбасі заборонену лазерну зброю. Про це красномовно свідчить характер ушкоджень зору в нашого військовослужбовця, який постраждав від незрозумілого спалаху, коли спостерігав за тимчасово окупованою територією в біноколь..." - повідомив О.Слободян.

Як роз'яснили у прес-службі Держприкордонслужби, один з прикордонників був засліплений променем, здійснюючи спостереження через оптичні прилади на контрольному посту "Мар’їнка" декілька днів тому. За даними відомства, промінь використали з боку тимчасово окупованої території.

"У результаті цього військовослужбовець отримав ураження органу зору, зокрема опік сітківки ока. Встановлений медичний діагноз та характер ураження дозволяють зробити висновок про можливе застосування противником випромінювачів світла великої потужності, так званих осліплюючих лазерів. Наразі військовослужбовця госпіталізовано до Головного військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби для спеціалізованого лікування", - розповіли у відомстві.

У Держприкордонслужбі заявили, що у районі проведення АТО уже не вперше зафіксували ознаки використання російськими найманцями забороненої лазерної зброї спеціального призначення. У липні 2016 року, за інформацією відомства, під час несення служби на цьому ж напрямку аналогічні ураження органів зору отримали три військовослужбовця Краматорського прикордонного загону. Вони вели спостереження за російсько-терористичними військами, використовуючи оптичні прилади.

"Інформація про можливе використання противником лазерної зброї доведена до ЗС України та представників міжнародних і правозахисних організацій", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у зоні АТО зник військовослужбовець.

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