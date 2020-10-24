На Донбассе с начала суток сохраняется режим тишины - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки в полосах ответственности украинских военных зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает УНН.
“Неподалеку населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки — подствольный гранатомет и стрелковое оружие. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников вследствие выстрелов не было. Кроме того, вчера военнослужащие Вооруженных Сил и пожарные ГСЧС ликвидировали пожар вблизи Станицы Луганской и локализовали очаги возгорания недалеко от населенного пункта Лопаскино”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала текущих суток, 24 октября, на всех участках линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны противника не зафиксировано.