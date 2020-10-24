На Донбасі з початку доби зберігається режим тиші — ООС

“Неподалік населеного пункту Шуми противник застосував стрілецьку зброю, а в районі Катеринівки — підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів не було. Окрім того, вчора військовослужбовці Збройних Сил та вогнеборці ДСНС ліквідували пожежу поблизу Станиці Луганської та локалізували осередки загоряння неподалік населеного пункту Лопаскине”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку поточної доби, 24 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша, вогневих провокацій із боку противника не зафіксовано.