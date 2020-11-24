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3 марта, 21:00 • 96789 просмотра

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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На Донбассе украинский военный получил ранения: он в тяжелом состоянии

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В пригороде Авдеевки результате выстрела вражеского снайпера украинский военный получил огнестрельное ранение, он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на 72 ОМБр им. Черных Запорожцев.

“Сегодня, 24 ноября, российско-оккупационные войска цинично нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

Около полудня в пригороде Авдеевки вследствие выстрела вражеского снайпера получил огнестрельное ранение военнослужащий Объединенных сил. Украинскому защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья тяжелое”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что объединенные силы огонь в ответ не открывали в связи с мерами эвакуации раненого.

“О дерзких и опасных действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников немедленно было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, — суммируется в сообщении.

Напомним, в Донбассе прошедшие сутки, 23 ноября, боевики четыре раза нарушили режим “тишины”, украинские военные в ответ не стреляли.

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