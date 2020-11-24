На Донбасі український військовий отримав поранення: він у важкому стані

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У передмісті Авдіївки внаслідок пострілу ворожого снайпера український військовий отримав вогнепальне поранення, він перебуває у важкому стані. Про це повідомляє УНН із посиланням на 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

“Сьогодні, 24 листопада, російсько-окупаційні війська цинічно порушили домовленості, що вступили в дію 27 липня 2020 року відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.

Близько опівдня в передмісті Авдіївки унаслідок пострілу ворожого снайпера отримав вогнепальне поранення військовослужбовець Об’єднаних сил. Українському захиснику оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я важкий”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що об’єднані сили вогонь у відповідь не відкривали у зв’язку із заходами евакуації пораненого.

“Про зухвалі та підступні дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців негайно було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін”, — підсумовується у повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі минулої доби, 23 листопада, бойовики чотири рази порушили режим “тиші”, українські військові у відповідь не стріляли.

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