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ООС: з початку доби бойовики не порушували режим "тиші"

ООС: з початку доби бойовики не порушували режим "тиші"

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Донбасі з початку доби станом на 12:00 бойовики не порушували режим “тиші”. Про це повідомила капітан Юлія Шевченко із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.

“Від початку доби поточної, станом на 12:00, фактів порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано не було, Бойових втрат у лавах Об’єднаних сил не обліковано”, — зазначила вона.

Нагадаємо, на Донбасі минулої доби, 23 листопада, бойовики чотири рази порушили режим “тиші”, українські військові у відповідь не стріляли.

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