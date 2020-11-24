ООС: з початку доби бойовики не порушували режим "тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Донбасі з початку доби станом на 12:00 бойовики не порушували режим “тиші”. Про це повідомила капітан Юлія Шевченко із пресцентру Міністерства оборони України, інформує УНН.
“Від початку доби поточної, станом на 12:00, фактів порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано не було, Бойових втрат у лавах Об’єднаних сил не обліковано”, — зазначила вона.
Нагадаємо, на Донбасі минулої доби, 23 листопада, бойовики чотири рази порушили режим “тиші”, українські військові у відповідь не стріляли.