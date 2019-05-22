На Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 220 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 20/40; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 30/20", - говорится в сообщении.
Отмечается, за прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению. В общем через КПВВ последовало 43,6 тысячи человек и 5,1 тысячи транспортных средств.
Пограничники добавили, все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя.
Напомним, в Донецкой области пограничники наладили схему получения денег от перевозчиков, которые пересекали КПВВ "Новотроицкое".