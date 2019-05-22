На Донбасі у чергах на КПВВ застрягли понад 200 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 220 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/40; „Мар’їнка“ — 0/50; „Новотроїцьке“ — 30/30; „Гнутове“ — 30/20”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, за минулу добу пасажиро-транспортний потік мав тенденцію до збільшення. Загалом через КПВВ прослідувало 43,6 тисячі осіб та 5,1 тисячі транспортних засобів.
Прикордонники додали, усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно.
Нагадаємо, на Донеччині прикордонники налагодили схему отримання грошей від перевізників, які перетинали КПВВ “Новотроїцьке”.