На Донбассе в очередях на КПВВ застряли почти 300 автомобилей

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 мая. УНН. Сегодня утром на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 290 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня утром в контрольных пунктах на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:" Майорское "- 20/70; "Марьинка" - 0/120; "Новотроицкое" - 10/20; "Гнутово" - 20/30", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за минувшие сутки общий пассажиро-транспортный поток оставался на уровне предыдущих суток. Всего через КПВВ прошли 47,7 тысяч человек и 5,7 тысячи транспортных средств.

Напомним, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины проехали 3 грузовика от Международного комитета Красного Креста.

Как сообщал УНН, боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый.

Украинские Национальные Новости

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