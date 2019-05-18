На Донбасі у чергах на КПВВ застрягли майже 300 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Сьогодні вранці на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 290 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку в контрольних пунктах на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 20/70; „Мар’їнка“ — 0/120; „Новотроїцьке“ — 10/20; „Гнутове“ — 20/30”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за минулу добу загальний пасажиро-транспортний потік залишався на рівні попередньої доби. Всього через КПВВ пройшли 47,7 тисячі осіб та 5,7 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до тимчасово окупованої території України проїхали 3 вантажівки від Міжнародного комітету Червоного Хреста.
Як повідомляв УНН, бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових, є поранений.