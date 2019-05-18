ООС: бойовики здійснили 7 обстрілів позицій українських військових, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. 17 травня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:
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- з мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів – поблизу села Павлопіль;
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- з автоматичних станкових гранатометів – біля населеного пункту Новотроїцьке;
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- з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Гнутове.
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:
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- двічі з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібру 82 мм – поблизу населеного пункту Золоте-4;
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- з мінометів калібру 82 мм – в районі селища міського типу Новгородське;
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- з гранатометів різних систем – біля населеного пункту Кримське.
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Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 17 травня двох бойовиків було знищено, ще 12 – поранено.
Від початку поточної доби ворог з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї тричі обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ".
Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення. На кожний обстріл наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються.