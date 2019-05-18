ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. 17 мая вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:
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- из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Павлополь;
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- с автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое;
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- из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:
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- дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;
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- из минометов калибра 82 мм - в районе поселка городского типа Новгородское;
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- из гранатометов различных систем - у населенного пункта Крымское.
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Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 17 мая двое боевиков были уничтожены, еще 12 - получили ранения.
С начала текущих суток враг из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.