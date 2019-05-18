ООС: боевики совершили 7 обстрелов позиций украинских военных, есть раненый

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 67045 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 83623 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 96291 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 123444 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111763 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137870 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144664 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130148 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130204 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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КИЕВ. 18 мая. УНН. 17 мая вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня, из них четыре раза - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибров 120 и 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник трижды обстрелял позиции Объединенных сил:

  • из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Павлополь;
  • с автоматических станковых гранатометов - около населенного пункта Новотроицкое;
  • из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны четыре раза:

  • дважды из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;
  • из минометов калибра 82 мм - в районе поселка городского типа Новгородское;
  • из гранатометов различных систем - у населенного пункта Крымское.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ. По данным разведки Объединенных сил, 17 мая двое боевиков были уничтожены, еще 12 - получили ранения.

С начала текущих суток враг из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Крымское в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север".

Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. На каждый обстрел наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Украинские Национальные Новости

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