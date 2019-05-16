На окупований Донбас заїхали 3 вантажівки із гуманітаркою від Червоного Хреста
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 3 вантажівки від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Через КПВВ „Новотроїцьке“ на виїзд до тимчасово окупованої території України прослідували 3 вантажівки від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Для мешканців Донецької та Луганської областей направлено гігієнічні набори, сільськогосподарські матеріали та інструменти, медичні препарати, медичне обладнання. Загалом оформлено гуманітарну допомогу вагою 38,2 тонни”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області передали 115 тонн гуманітарної допомоги.