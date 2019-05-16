На оккупированный Донбасс заехали 3 грузовика с гуманитаркой от Красного Креста

"Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд к временно оккупированной территории Украины последовали 3 грузовика от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено гигиенические наборы, сельскохозяйственные материалы и инструменты, медицинские препараты, медицинское оборудование. В общем оформлено гуманитарную помощь весом 38,2 тонны", - говорится в сообщении.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области передали 115 тонн гуманитарной помощи.