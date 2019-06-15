На Донбассе сегодня уже восемь вражеских обстрелов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. На Донбассе с начала текущих суток до полудня уже зафиксировано восемь вражеских обстрелов. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передает УНН.
"По состоянию на 12 часов сегодня, 15 июня, российско-оккупационные войска совершили 8 обстрелов, по 4 на каждом из направлений", - отметил представитель Минобороны.
Так, на луганском направлении все 4 обстрела зафиксированы в районе Станицы Луганской. "Здесь ночью противник устроил 2 краткосрочные провокации с использованием подствольных гранатометов и стрелкового оружия. В то же время, 2 утренние огневые провокации, хотя и были так же непродолжительными, но уже с применением не только подствольных, но и ручных противотанковых гранатометов", - сообщил Праута.
На донецком направлении, по его словам, враг ночью из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра более часа вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил неподалеку Лебединского.
"С 4:00 до 4:25 десять 120 мм и двадцать 82 мм мин разорвались на подступах к Авдеевке. Их оккупанты выпустили со стороны Спартака. Утром из стрелкового оружия были обстреляны позиции наших войск вблизи Новотроицкого, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Красногоровки. Оба обстрела продолжались по 20 минут", - добавил представитель Минобороны.
"По имеющейся информации, потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Потери врага в результате ответного огня со стороны наших военных уточняются", - отметил он.
Напомним, 14 июня в зоне ООС боевики совершили 24 обстрела позиций украинских военных, одного защитника ранили.