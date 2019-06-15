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На Донбасі сьогодні вже вісім ворожих обстрілів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 червня. УНН. На Донбасі з початку поточної доби до опівдня уже зафіксовано вісім ворожих обстрілів. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута під час брифінгу, передає УНН.

На Донбасі сьогодні вже вісім ворожих обстрілів

"Станом на 12-ту годину сьогодні, 15 червня, російсько-окупаційні війська здійснили 8 обстрілів, по 4 на кожному з напрямків", - вказав речник Міноборони.

Так, на луганському напрямку усі 4 обстріли зафіксовані в районі Станиці Луганської. "Тут вночі противник влаштував 2 короткотривалі провокації з використанням підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Водночас, 2 ранкові вогневі провокації, хоча й були так само нетривалими, проте вже із застосуванням не лише підствольних, а й ручних протитанкових гранатометів", - повідомив Праута.

На донецькому напрямку, з його слів, ворог вночі з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру понад годину вів вогонь по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил неподалік Лебединського.

"З 4:00 до 4:25 десять 120 мм та двадцять 82 мм мін розірвалися на підступах до Авдіївки. Їх окупанти випустили з боку Спартака. Зранку зі стрілецької зброї були обстріляні позиції наших військ поблизу Новотроїцького, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - біля Красногорівки. Обидва обстріли тривали по 20 хвилин", - додав речник Міноборони.

"За наявною інформацією, втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає. Втрати ворога в результаті вогню у відповідь з боку наших військових уточнюються", - зазначив він.

Нагадаємо, 14 червня в зоні ООС бойовики здійснили 24 обстріли позицій українських військових, одного захисника поранено.

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