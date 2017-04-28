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На Донбассе начался процесс верификации пленных - И.Геращенко

Киев • УНН

 • 11242 просмотра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. На Донбассе начался процесс верификации заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых в рамках законодательства нельзя помиловать ради освобождения наших заложников, при этом эти лица не хотят возвращаться на оккупированные территории. Об этом не своей странице в Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе Ирина Геращенко, передает УНН.

На Донбассе начался процесс верификации пленных - И.Геращенко

"Сегодня, наконец, началась верификация заявлений лиц, совершивших преступления против Украины, но которых в рамках законодательства нельзя помиловать ради освобождения наших заложников, при этом эти лица не хотят возвращаться на оккупированные территории", - сообщила она.

По ее словам, речь идет о нескольких сот граждан, поэтому этот мониторинг займет определенное время.

"Четыре месяца мы в гуманитарной группе в Минске (где также работают В.Медведчук и представители СБУ) трудно договаривались о привлечении международных организаций к процессу верификации. Сегодня этот процесс начался при участии офиса Омбудсмена, СБУ и в координации ОБСЕ, представители этой организации посетят пенитенциарные учреждения", - отметила она.

Кроме того И.Геращенко отметила, что количество заложников на оккупированных территориях увеличивается, за счет гражданских лиц, хватают и выдвигают надуманные обвинения в шпионаже, диверсиях, терактах.

"На сегодняшний день заложников уже 128, в четверг стало известно о еще одном незаконно удерживаемого украинця. Ради освобождения ВСЕХ готовы к компромиссам. Лишь извлечь", - подчеркнула она.

Напомним, ТКГ договорилась в ближайшее время провести верификацию отказов граждан от перемещения на территорию ОРДЛО.

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