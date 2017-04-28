На Донбасі розпочався процес верифікації полонених - І.Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Донбасі розпочався процес верифікації заяв тих осіб, які здійснили злочини проти України, але яких в рамках законодавства можна помилувати заради звільнення наших заручників, при цьому ці особи не хочуть повертатися на окуповані території. Про це не своїй сторінці у Facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко, передає УНН.
"Сьогодні, нарешті, розпочалася верифікація заяв тих осіб, які здійснили злочини проти України, але яких в рамках законодавства можна помилувати заради звільнення наших заручників , при цьому ці особи не хочуть повертатися на окуповані території", - повідомила вона.
За її словами, мова йде про кілька сот громадян, тому цей моніторинг займе певний час.
"Чотири місяці ми в гуманітарній групі в Мінську ( де також працюють В. Медведчук і представники СБУ) важко домовлялися про залучення міжнародних організацій до процесу верифікації. Сьогодні цей процес розпочався за участі офісу Омбудсмена , СБУ і в координації ОБСЄ, представники цієї організації відвідають пенітенціарні установи", - наголосила вона.
Крім того І.Геращенко зауважила, що кількість заручників на окупованих територіях збільшується, за рахунок цивільних осіб, яких хапають і висувають надумані звинувачення в шпіонажі, диверсіях, терактах.
"Насьогодні заручників вже 128, у четвер стало відомо про ще одного незаконно утримуваного украінця. Заради звільнення ВСІХ готові до компромісів. Аби тільки витягти", - підкреслила вона.
Нагадаємо, ТКГ домовилася найближчим часом провести верифікацію відмов громадян від переміщення на територію ОРДЛО.