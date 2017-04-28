На Донбасі розпочався процес верифікації полонених - І.Геращенко

КИЇВ. 28 квітня. УНН. На Донбасі розпочався процес верифікації заяв тих осіб, які здійснили злочини проти України, але яких в рамках законодавства можна помилувати заради звільнення наших заручників, при цьому ці особи не хочуть повертатися на окуповані території. Про це не своїй сторінці у Facebook повідомила представник України в гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко, передає УНН.