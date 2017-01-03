На Донбассе пьяный боевик в результате ссоры подорвал гранату - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Боевик российских оккупационных войск на Донбассе 2 января спровоцировал конфликт на бытовой почве и подорвал гранату, в результате чего пострадали гражданские. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины на странице в Facebook, передает УНН.
"2 января 2017 года военнослужащий 100-й отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК ВС РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт на бытовой почве и совершил подрыв гранаты, в результате чего получили ранения гражданские лица", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что несмотря на жесткие меры командования российских оккупационных войск по предотвращению случаев нарушения личным составом воинской дисциплины, употребления спиртных напитков, самовольного оставления места службы, бесчинств по отношению к местному населению, их количество в период Новогодних праздников резко возросло.
"1 и 2 января 2017 года по указанию командующего 2 АК (Луганск) ВС РФ проведен сбор по тревоге с построением всего личного состава в подразделениях 6 отдельного мотострелкового полка (Кадиевка) и 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) с целью наказания военнослужащих за массовое оставление передовых позиций в новогоднюю ночь, употребление спиртных напитков и бесчинства в общественных местах", - добавили в сообщении.
Напомним, один из боевиков незаконных вооруженных формирований Новоазовска во время ссоры применил гранату, в результате чего погибли четыре человека.