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На Донбасі п’яний бойовик через суперечку підірвав гранату - розвідка

На Донбасі п’яний бойовик через суперечку підірвав гранату - розвідка

Київ • УНН

 • 8577 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Бойовик російських окупаційних військ на Донбасі 2 січня спровокував конфлікт на побутовому підґрунті та підірвав гранату, внаслідок чого постраждали цивільні. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook, передає УНН.

“2 січня ц.р. військовослужбовець 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК ЗС РФ, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував конфлікт на побутовому підґрунті та здійснив підрив гранати, внаслідок чого отримали поранення цивільні особи”, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що незважаючи на жорсткі заходи командування російських окупаційних військ щодо запобігання випадкам порушення особовим складом військової дисципліни, вживання спиртних напоїв, самовільного залишення місць служби, безчинств стосовно місцевого населення, їх кількість у період Новорічних свят різко зросла.

“1 і 2 січня ц.р. за вказівкою командувача 2 АК (Луганськ) ЗС РФ проведено збір по тривозі з шикуванням всього особового складу в підрозділах 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) та 7 окремої мотострілецької бригади (Брянка) з метою покарання військовослужбовців за масове залишення передових позицій у новорічну ніч, вживання спиртних напоїв і безчинства в громадських місцях”, - додали у повідомленні.

Нагадаємо, один з бойовиків незаконних збройних формувань Новоазовська під час суперечки застосував гранату, внаслідок чого загинули четверо осіб.

 

Українські Національні Новини

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