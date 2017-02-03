На Донбассе работают 588 наблюдателей ОБСЕ - А.Хуг
Киев • УНН
КИЕВ. 3 февраля. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в настоящее время насчитывает 724 наблюдателя, 588 из которых работают на востоке Украины. Об этом во время видео-брифинга сообщил первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.
"Сейчас миссия насчитывает 724 наблюдателя, из которых 588 работают на востоке. Кроме того, у нас есть 332 местных и 93 других международных сотрудников, работающих в СММ ОБСЕ в Украине", - сообщил он.
Также он сообщил, что вчера а также сегодня он вместе с работниками миссии наблюдали относительно спокойную ситуацию в Ясиноватой, где сейчас стороны прекратили огонь для обеспечения возможности ремонтно-восстановительных работ на важных объектах гражданской инфраструктуры.
Напомним, 2 февраля боевики более часа не пропускали миссию ОБСЕ с А.Хугом в Ясиноватую.