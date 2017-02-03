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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 56909 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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На Донбасі працюють 588 спостерігачів ОБСЄ - А.Хуг

Київ • УНН

 • 8019 перегляди

КИЇВ. 3 лютого. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ наразі налічує 724 спосерігачі, 588 з яких працюють на сході України Про це під час відео-брифінгу повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.

На Донбасі працюють 588 спостерігачів ОБСЄ - А.Хуг

"Наразі місія налічує 724 спостерігачі, з яких 588 працюють на сході. Крім того, у нас є 332 місцеві і 93 інших міжнародних працівників, які працюють у СММ ОБСЄ в Україні", - повідомив він.

Також він повідомив, що сьогодні та минулої доби він разом із працівниками місії спостерігали відносно спокійну ситуації у Ясинуватій, де наразі сторони припинили вогонь для забезпечення можливості ремонтно-відновлювальних робіт на важливих об’єктах цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, 2 лютого бойовики більше години не пропускали місію ОБСЄ з А.Хугом до Ясинуватої.

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