На Донбассе находится около 1000 боевиков ЧВК Вагнера - Пентагон

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"Мы думаем, что группа Вагнера сейчас направила около 1000 человек в регион Донбасса", — сказал Кирби.

Детали

По словам пресс-секретаря, США заметили, что россия стала "намного более активной" в регионе Донбасса "в последние несколько дней".

Он ткже добавил, что вагнеровцы воевали против Украине на Донбассе "последние восемь лет, так что это область, в которой группа Вагнера имеет опыт".

Ранее

Как писал УНН, подрядчики группы Вагнера были причастны к покушению на Зеленского.