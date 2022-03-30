На Донбассе находится около 1000 боевиков ЧВК Вагнера - Пентагон
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Около 1000 человек, связанных с группой Вагнера, сейчас находятся на Донбассе. Об этом заявил на брифинге в среду пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, пишет УНН.
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"Мы думаем, что группа Вагнера сейчас направила около 1000 человек в регион Донбасса", — сказал Кирби.
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По словам пресс-секретаря, США заметили, что россия стала "намного более активной" в регионе Донбасса "в последние несколько дней".
Он ткже добавил, что вагнеровцы воевали против Украине на Донбассе "последние восемь лет, так что это область, в которой группа Вагнера имеет опыт".
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Как писал УНН, подрядчики группы Вагнера были причастны к покушению на Зеленского.