Боевики "Вагнера" готовили покушение на Зеленского и Шмыгаля
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Подрядчики группы Вагнера были причастны к покушению на Зеленского. Об этом сообщает CNN со ссылкой на советника министра обороны Маркиана Лубкивского, передает УНН.
Детали
Старший советник министра обороны Украины сообщил CNN, что пресловутое российское частное военное группировки "Вагнер", якобы, причастна к заговору об убийстве президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Цитата
"Они хотели убить руководство Украины: нашего Президента и Премьер-министра. Это была цель, и пару из них безуспешно отправили в Украину", - сказал советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский.
Лубкивский отметил, что заговор подтвердили спецслужбы Украины и спецподразделения, охраняющие Зеленского.
"Все эти документы и необходимые доказательства будут представлены Международному суду", - сказал он, добавив, что не может раскрывать больше по оперативным причинам.
CNN не смог самостоятельно подтвердить заявления.
Добавим
Группа Вагнера впервые стала известной во время российского вторжения на Восточную Украину в 2014 году. С тех пор независимые исследования и расследования CNN обнаружили, что частный военный подрядчик работал в Сирии и нескольких странах Африки. Официальные лица США и правозащитники обвиняли их в постоянных нарушениях прав человека.
Считается, что эта группа связана с Евгением Пригожиным, олигархом, настолько близким к Кремлю, что известен как "шеф Путина", и финансируется им.
Кремль неоднократно отрицал какие-либо связи с этой группой. Пригожин отрицает любую причастность к Вагнера.
В четверг Великобритания стала последней страной, которая ввела санкции против Вагнера.
Лубкивский говорит, что украинская разведка отследила группу в Украине и за ее пределами, а также несколько оперативников Вагнера были убиты внутри страны, идентифицированы по их уникальными идентификаторами.
Зеленский неоднократно обязывался оставаться в Украине , чтобы руководить обороной страны во время войны, которая длится уже второй месяц.
"Моральный дух армии очень высок, потому что наш президент в Киеве, премьер-министр и парламент здесь. Это очень важно для поддержки людей на местах, поддержке украинской армии, и это очень хороший сигнал для международного сообщества", - сказал Лубкивский.