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Боевики "Вагнера" готовили покушение на Зеленского и Шмыгаля

Киев • УНН

 • 197150 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Подрядчики группы Вагнера были причастны к покушению на Зеленского. Об этом сообщает CNN со ссылкой на советника министра обороны Маркиана Лубкивского, передает УНН.

Боевики "Вагнера" готовили покушение на Зеленского и Шмыгаля

Детали

Старший советник министра обороны Украины сообщил CNN, что пресловутое российское частное военное группировки "Вагнер", якобы, причастна к заговору об убийстве президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Цитата

"Они хотели убить руководство Украины: нашего Президента и Премьер-министра. Это была цель, и пару из них безуспешно отправили в Украину", - сказал советник министра обороны Украины Маркиян Лубкивский.

Лубкивский отметил, что заговор подтвердили спецслужбы Украины и спецподразделения, охраняющие Зеленского.

"Все эти документы и необходимые доказательства будут представлены Международному суду", - сказал он, добавив, что не может раскрывать больше по оперативным причинам.

CNN не смог самостоятельно подтвердить заявления.

Добавим

Группа Вагнера впервые стала известной во время российского вторжения на Восточную Украину в 2014 году. С тех пор независимые исследования и расследования CNN обнаружили, что частный военный подрядчик работал в Сирии и нескольких странах Африки. Официальные лица США и правозащитники обвиняли их в постоянных нарушениях прав человека.

Считается, что эта группа связана с Евгением Пригожиным, олигархом, настолько близким к Кремлю, что известен как "шеф Путина", и финансируется им.

Кремль неоднократно отрицал какие-либо связи с этой группой. Пригожин отрицает любую причастность к Вагнера.

В четверг Великобритания стала последней страной, которая ввела санкции против Вагнера.

Лубкивский говорит, что украинская разведка отследила группу в Украине и за ее пределами, а также несколько оперативников Вагнера были убиты внутри страны, идентифицированы по их уникальными идентификаторами.

Зеленский неоднократно обязывался оставаться в Украине , чтобы руководить обороной страны во время войны, которая длится уже второй месяц.

"Моральный дух армии очень высок, потому что наш президент в Киеве, премьер-министр и парламент здесь. Это очень важно для поддержки людей на местах, поддержке украинской армии, и это очень хороший сигнал для международного сообщества", - сказал Лубкивский.

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