Бойовики "Вагнера" готували замах на Зеленського та Шмигаля
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Підрядники групи Вагнера були причетні до замаху на Зеленського. Про це повідомляє CNN з посиланням на радника міністра оборони Маркіана Лубківського, передає УНН.
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Старший радник міністра оборони України повідомив CNN, що горезвісне російське приватне військове угруповання "Вагнер", нібито, причетне до змови щодо вбивства президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
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"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого Президента та Прем’єр-міністра. Це була мета, і пару з них безуспішно відправили в Україну", – сказав радник міністра оборони України Маркіян Лубківський.
Лубківський зазначив, що змову підтвердили спецслужби України та спецпідрозділи, які охороняють Зеленського.
"Всі ці документи і необхідні докази будуть представлені Міжнародному суду", - сказав він, додавши, що не може розкривати більше з оперативних причин.
CNN не зміг самостійно підтвердити заяви.
Додамо
Група Вагнера вперше стала відомою під час російського вторгнення на Східну Україну в 2014 році. Відтоді незалежні дослідження та розслідування CNN виявили, що приватний військовий підрядник працював у Сирії та кількох країнах Африки. Офіційні особи США та правозахисники звинувачували їх у постійних порушеннях прав людини.
Вважається, що ця група пов’язана з Євгеном Пригожиним, олігархом, настільки близьким до Кремля, що відомий як «шеф Путіна», і фінансується ним.
Кремль неодноразово заперечував будь-які зв’язки з цією групою. Пригожин заперечує будь-яку причетність до Вагнера.
У четвер Великобританія стала останньою країною, яка ввела санкції проти Вагнера.
Лубківський каже, що українська розвідка відстежила групу в Україні та за її межами, а також кілька оперативників Вагнера були вбиті всередині країни, ідентифіковані за їх унікальними ідентифікаторами.
Зеленський неодноразово зобов’язувався залишатися в Україні , щоб керувати обороною країни під час війни, яка триває вже другий місяць.
"Моральний дух армії дуже високий, тому що наш президент у Києві, прем’єр-міністр і парламент тут. Це дуже важливо для підтримки людей на місцях, підтримки української армії, і це дуже хороший сигнал для міжнародної спільноти", – сказав Лубківський.