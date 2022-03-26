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Бойовики "Вагнера" готували замах на Зеленського та Шмигаля

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Підрядники групи Вагнера були причетні до замаху на Зеленського. Про це повідомляє CNN з посиланням на радника міністра оборони Маркіана Лубківського, передає УНН.

Бойовики "Вагнера" готували замах на Зеленського та Шмигаля

Деталі

Старший радник міністра оборони України повідомив CNN, що горезвісне російське приватне військове угруповання "Вагнер", нібито, причетне до змови щодо вбивства президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Цитата

"Вони хотіли вбити керівництво України: нашого Президента та Прем’єр-міністра. Це була мета, і пару з них безуспішно відправили в Україну", – сказав радник міністра оборони України Маркіян Лубківський.

Лубківський зазначив, що змову підтвердили спецслужби України та спецпідрозділи, які охороняють Зеленського.

"Всі ці документи і необхідні докази будуть представлені Міжнародному суду", - сказав він, додавши, що не може розкривати більше з оперативних причин.

CNN не зміг самостійно підтвердити заяви.

Додамо

Група Вагнера вперше стала відомою під час російського вторгнення на Східну Україну в 2014 році. Відтоді незалежні дослідження та розслідування CNN виявили, що приватний військовий підрядник працював у Сирії та кількох країнах Африки. Офіційні особи США та правозахисники звинувачували їх у постійних порушеннях прав людини.

Вважається, що ця група пов’язана з Євгеном Пригожиним, олігархом, настільки близьким до Кремля, що відомий як «шеф Путіна», і фінансується ним.

Кремль неодноразово заперечував будь-які зв’язки з цією групою. Пригожин заперечує будь-яку причетність до Вагнера.

У четвер Великобританія стала останньою країною, яка ввела санкції проти Вагнера.

Лубківський каже, що українська розвідка відстежила групу в Україні та за її межами, а також кілька оперативників Вагнера були вбиті всередині країни, ідентифіковані за їх унікальними ідентифікаторами.

Зеленський неодноразово зобов’язувався залишатися в Україні , щоб керувати обороною країни під час війни, яка триває вже другий місяць.

"Моральний дух армії дуже високий, тому що наш президент у Києві, прем’єр-міністр і парламент тут. Це дуже важливо для підтримки людей на місцях, підтримки української армії, і це дуже хороший сигнал для міжнародної спільноти", – сказав Лубківський.

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