На Донбасі перебуває близько 1000 бойовиків ПВК Вагнера – Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Близько 1000 осіб, пов'язаних з групою Вагнера, зараз перебувають на Донбасі. Про це заявив на брифінгу в середу прессекретар Пентагону Джон Кірбі, пише УНН.
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"Ми думаємо, що група Вагнера зараз направила близько 1000 осіб в регіон Донбасу", — сказав Кірбі.
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За словами прессекретаря, США помітили, що росія стала "набагато активнішою" в регіоні Донбасу "в останні кілька днів".
Він також додав, що вагнерівці воювали проти України на Донбасі "останні вісім років, так що це область, в якій група Вагнера має досвід".
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Як писав УНН, підрядники групи Вагнера були причетні до замаху на Зеленського.