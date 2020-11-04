На Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано шесть обстрелов со стороны боевиков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, передает УНН.
“В районе ответственности оперативно-тактической группировки „Восток“ неподалеку Водяного противник применил ручной противотанковый гранатомет, а на окраине Авдеевки — подствольный гранатомет и стрелковое оружие. В районе Марьинки враг открывал огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберного пулемета и ручного противотанкового гранатомета. Еще два нарушения режима прекращения огня зафиксированы вблизи населенного пункта Гнутово. На этом участке противник применял стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” боевики открывали огонь из автоматического станкового гранатомета недалеко от населенного пункта Новолуганское, в результате чего один украинский военный получил ранения.
“Воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. С начала текущих суток, 4 ноября, в полосах ответственности наших бригад режим прекращения огня сохраняется в полной мере”, — заявили в штабе ООС.