На Донбасі минулої доби зафіксовано шість обстрілів з боку бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Донбасі минулої доби зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає УНН.
“У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання „Схід“ неподалік Водяного противник застосував ручний протитанковий гранатомет, а на околиці Авдіївки — підствольний гранатомет та стрілецьку зброю. У районі Мар’їнки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї, великокаліберного кулемета та ручного протитанкового гранатомета. Ще два порушення режиму припинення вогню зафіксовані поблизу населеного пункту Гнутове. На цій ділянці противник застосовував стрілецьку зброю та ручний протитанковий гранатомет”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” бойовики відкривали вогонь з автоматичного станкового гранатомета неподалік населеного пункту Новолуганське, внаслідок чого один український військовий отримав поранення.
“Воїна оперативно доправили до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Від початку поточної доби, 4 листопада, у смугах відповідальності наших бригад режим припинення вогню зберігається повною мірою”, — заявили в штабі ООС.