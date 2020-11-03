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ООС: бойовики два рази відкривали вогонь, є поранений

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Упродовж поточної доби в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі бойовики двічі порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС. 

"Від початку поточної доби, 3 листопада, зафіксовано два порушення режиму припинення вогню із боку російсько-окупаційних військ", - повідомили у пресцентрі.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік населеного пункту Новолуганське, противник здійснив три постріли з автоматичного станкового гранатомета.

На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав вогнепальне осколкове поранення. Воїна доставлено до лікувального закладу, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисника оцінюється як середньої важкості.

Окрім того, ворог відкривав вогонь із ручного протитанкового гранатомета неподалік населеного пункту Водяне.

Також повідомляється, що у районі проведення операції належно виконують завдання інші складові сил оборони. Так, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 4 гектари території та передано на знищення 56 вибухонебезпечних предметів.

"Українські військовослужбовці продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням та перебувають напоготові адекватно відреагувати у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю", - зазначили в штабі ООС.

Нагадаємо, 2 листопада збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

Українські Національні Новини

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