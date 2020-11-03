ООС: боевики два раза открывали огонь, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В течение текущих суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе боевики дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"С начала текущих суток, 3 ноября, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск", - сообщили в пресс-центре.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Новолуганское, противник произвел три выстрела из автоматического станкового гранатомета.
К сожалению, вследствие обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное осколочное ранение. Воин доставлен в лечебное учреждение, где ему оперативно была предоставлена надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника оценивается как средней тяжести.
Кроме того, враг открывал огонь из ручного противотанкового гранатомета недалеко от населенного пункта Водяное.
Также сообщается, что в районе проведения операции должным образом выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, на участках вдоль линии разграничения сторон саперами ГСЧС разминировано более 4 гектаров территории и передано на уничтожение 56 взрывоопасных предметов.
"Украинские военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и находятся наготове адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни или здоровью", - отметили в штабе ООС.
Напомним, 2 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники дважды нарушили режим прекращения огня.