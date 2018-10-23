На Донбассе автомобиль ремонтников подорвался на взрывном устройстве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В Донецкой области автомобиль ремонтников, которые выехали для выполнения ремонтных работ на водопроводе "Горловка - Торецк" подорвался на взрывном устройстве. Об этом сообщила пресс-служба КП "Компания "Вода Донбасса", передает УНН.
"Сегодня бригада аварийно-восстановительных работ Часовоярского РПУ после получения согласования выехала для выполнения ремонтных работ на водопроводе" Горловка - Торецк". По пути к месту предполагаемого порыва автомобиль КРАЗ, который вез экскаватор, попал на взрывное устройство, в результате чего повреждена кабина автомобиля, средний мост, оторванный бензобак. Водитель контужен, другие члены бригады не пострадали", - говорится в сообщении
Коммунальщики добавили, что работы по восстановлению водоснабжения города Торецк сегодня приостановлены.
Напомним, 16 октября, в результате порыва водопровода "Горловка - Торецкое" диаметром 900 мм в районе. Горловка, в так называемой серой зоне, остановлено централизованное водоснабжение городов Торецкое и Железное, г. Северный и Южный.