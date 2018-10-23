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На Донбасі автомобіль ремонтників підірвався на вибуховому пристрої

На Донбасі автомобіль ремонтників підірвався на вибуховому пристрої

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. У Донецькій області автомобіль ремонтників, які виїхали для виконання ремонтних робіт на водогоні “Горлівка — Торецьк” підірвався на вибуховому пристрої. Про це повідомила прес-служба КП “Компанія “Вода Донбасу”, передає УНН.

“Сьогодні бригада аварійно-відновлювальних робіт Часовоярського РПУ після отримання погодження виїхала для виконання ремонтних робіт на водогоні „Горлівка — Торецьк“. По дорозі до місця передбачуваного пориву автомобіль КРАЗ, який віз екскаватор, потрапив на вибуховий пристрій, в результаті чого пошкоджена кабіна автомобіля, середній міст, відірваний бензобак. Водій контужений, інші члени бригади не постраждали”, — йдеться у повідомлені

Комунальники додали, що роботи по відновленню водопостачання міста Торецьк на сьогодні призупинені.

Нагадаємо, 16 жовтня, внаслідок пориву водогону “Горлівка — Торецьк” діаметром 900 мм в районі м. Горлівка, у так званій сірій зоні, зупинене централізоване водопостачання міст Торецьк та Залізне, смт Північний та Південний.

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